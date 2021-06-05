Немецкий кардинал подал в отставку из-за нового скандала с растлением детей

Расследование доказало, что в Германии в период с 1946 по 2014 год представители католического духовенства систематически насиловали несовершеннолетних.

4 июня 2021 года 67-летний Рейнхард Маркс, глава архидиоцезии Мюнхена и Фрайзинга, участник конклава, избравшего нынешнего папу Франциска, созвал пресс-конференцию, на которой объявил об уходе с поста.

«За последние годы мне неоднократно задавали вопросы, которые постоянно вертелись у меня в голове и становились вызовом. Американский журналист как-то спросил меня во время разговора о кризисе с сексуальным насилием в церкви: «Ваше преосвященство, это поколебало вашу веру?» И я ответил: «Да, так и было!» — написал Маркс в пресс-релизе.

В письме к Франциску он отмечает, что уровень репутации епископов как в церковных, так и в светских кругах сейчас в низшей точке. Причина этого, полагает Маркс, в том, что никто не взял на себя персональную ответственность за муки пострадавших от сексуального насилия. Игнорирование этих людей было главной ошибкой, считает кардинал.

«Одна из возможностей проявить готовность ответить за это — моя отставка. Поступая так, я, наверное, смогу послать сигнал к новому началу, к новому пробуждению церкви, и не только в Германии», — заявил он.

В 2018 году Маркс году принес официальные извинения за травмы, нанесенные тысячам детей в период с 1946 по 2014 год. Расследование доказало, что по меньшей мере 3677 несовершеннолетних (в основном мальчики) стали объектами сексуального насилия.

«Слишком долго мы в церкви отворачивались, отрицали, скрывали и не хотели, чтобы это было правдой», — заявлял Маркс.

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