Минобразования взялось за проверку диссертации Кивы

Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о присвоении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.

«26 мая 2021 года в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена заявителями», – говорится в письме пресс-службы ведомства.

Министерство также намерено передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть «в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации».

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)» состоялось в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

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