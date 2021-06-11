Джонсон и Байден подписали новую Атлантическую хартию

Американский президент и британский премьер подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита G7, который состоится в пятницу, 11 июня, подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран. Как сообщает Радио Свобода, документ назвали «новой Атлантической хартией».

Как известно, Атлантическая хартия была подписана в 1941 году британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.

Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие противники гитлеровской Германии, был призван определить основные принципы международной политики после победы в войне.

В «новой Атлантической хартии» акцентировано внимание на приверженности США и Великобритании идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

США и Великобритания выступили за мирное решение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО и, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, который имеет ядерный арсенал.

В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.

После встречи Джонсон назвал встречу с Байденом «глотком свежего воздуха».

Лидеры стран обсудили борьбу с пандемией, восстановление глобальной экономики и климат.

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