Джонсон и Байден подписали новую Атлантическую хартию
Американский президент и британский премьер подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне саммита G7, который состоится в пятницу, 11 июня, подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран. Как сообщает Радио Свобода, документ назвали «новой Атлантической хартией».
Как известно, Атлантическая хартия была подписана в 1941 году британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.
Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие противники гитлеровской Германии, был призван определить основные принципы международной политики после победы в войне.
В «новой Атлантической хартии» акцентировано внимание на приверженности США и Великобритании идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств.
США и Великобритания выступили за мирное решение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО и, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, который имеет ядерный арсенал.
В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.
После встречи Джонсон назвал встречу с Байденом «глотком свежего воздуха».
Лидеры стран обсудили борьбу с пандемией, восстановление глобальной экономики и климат.
Новости по теме
94-летняя королева встречалась со всеми президентами США с начала своего правления в 1952 году, кроме Линдона Джонсона.
17-летний Эйдан Джексон общался с подругой-геймеркой через интернет, когда внезапно у него случился эпилептический припадок.
Соответствующей договоренности достигли глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, передает The Sun.