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09:30 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия снова проводит военные учения на границе с Украиной

Учения проходят в Воронежской области РФ, в них задействованы бомбардировщики и дальние перехватчики.

Российские военные проводят учения в Воронежской области возле границы с Украиной. В маневрах задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ. Об этом со ссылкой на Западный военный округ (ЗВО) РФ сообщает Интерфакс в понедельник, 14 июня.

В ходе обучения Су-34 проведут ракетно-бомбовые удары на полигоне ЗВО. Также будут осуществлены вылеты бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, в ходе которых будет отрабатываться поражение наземных целей.

Всего в учениях примут участие около 20 авиационных экипажей.

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Тэги: учения, военные учения, украинская граница
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