В РПЦ назвали «мерзостью» афишу сборной Бельгии к матчу с Россией
На афише игроки бельгийской команды вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отреагировал на афишу к матчу 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия – Россия (3:0), представленную бельгийской командой.
На афише игроки бельгийской команды – «Красные дьяволы» – вылезают из-под земли с трезубцами, а сверху виднеется православный храм.
«Какая мерзость», — написал епископ в своем телеграм-канале.
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