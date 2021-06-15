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09:40 15 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РПЦ назвали «мерзостью» афишу сборной Бельгии к матчу с Россией

На афише игроки бельгийской команды вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отреагировал на афишу к матчу 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия – Россия (3:0), представленную бельгийской командой.

На афише игроки бельгийской команды – «Красные дьяволы» – вылезают из-под земли с трезубцами, а сверху виднеется православный храм.

«Какая мерзость», — написал епископ в своем телеграм-канале.

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Тэги: футбол, РПЦ
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