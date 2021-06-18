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01:43 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Буффон вернулся в «Парму»

43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком «Пармы», сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта пока не оглашается.

Буффон выступал за «крестоносцев» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

В сезоне 2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 – на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

По итогам сезона-2020/21 «Парма» покинула Серию А.

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Тэги: футбол, Джанлуиджи Буффон, голкипер
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