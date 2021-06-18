Буффон вернулся в «Парму»
43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон стал игроком «Пармы», сообщает пресс-служба клуба. Срок контракта пока не оглашается.
Буффон выступал за «крестоносцев» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.
В сезоне 2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 – на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.
По итогам сезона-2020/21 «Парма» покинула Серию А.
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Премию ежегодно вручают вратарю, проведшему наибольшее количество «сухих» матчей в Английской премьер-лиге за сезон.
Ранее сообщалось, что 43-летний голкипер желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру.
По информации СМИ, 22-летний Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Бетисе», «Гранаде» или «Эйбаре».