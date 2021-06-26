В Киевской области выпал град с куриное яйцо

Крупный град до пяти сантиметров в диаметре выпал в Киевской области недалеко от Окружной дороги.

Недалеко от Киева в Бобрице сегодня, 26 июня, выпал крупный град до пяти сантиметров в диаметре. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

«Под Киевом, Бобрица, падает град до 5 см в диаметре. Может испортить имущество и даже нанести вред здоровью», – подписан один из видеороликов.

Также, местные жители опубликовали видео крупного града, который выпал в Белогородке.

Тэги: Киев, град, погодные условия, бобрица