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Главная » Украина » Общество
11:30 27 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киевской области выпал град с куриное яйцо

Крупный град до пяти сантиметров в диаметре выпал в Киевской области недалеко от Окружной дороги.

Недалеко от Киева в Бобрице сегодня, 26 июня, выпал крупный град до пяти сантиметров в диаметре. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

«Под Киевом, Бобрица, падает град до 5 см в диаметре. Может испортить имущество и даже нанести вред здоровью», – подписан один из видеороликов.

Также, местные жители опубликовали видео крупного града, который выпал в Белогородке.

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Тэги: Киев, град, погодные условия, бобрица
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