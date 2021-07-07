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00:36 07 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Церемонию открытия Олимпиады-2020 проведут без зрителей

Власти Японии рассматривают вариант с допуском на открытие Олимпиады-2020 только VIP-зрителей. Ограничения могут касаться и закрытия Игр.

Власти Японии рассматривают вариант с допуском на открытие Олимпиады-2020 только VIP-зрителей.

Среди них будут представители МОК, высокопоставленные дипломаты и спонсоры. Напомним, что 40% соревнований в Токио пройдут без зрителей.

Ограничения могут касаться и закрытия Игр.

Ожидается, что пять заинтересованных сторон: правительство Японии, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, столичное правительство, МОК и Международный паралимпийский комитет – встретятся 8 июля и примут решение по этому вопросу.

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Тэги: Олимпиада в Токио
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