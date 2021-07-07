Церемонию открытия Олимпиады-2020 проведут без зрителей
Власти Японии рассматривают вариант с допуском на открытие Олимпиады-2020 только VIP-зрителей. Ограничения могут касаться и закрытия Игр.
Власти Японии рассматривают вариант с допуском на открытие Олимпиады-2020 только VIP-зрителей.
Среди них будут представители МОК, высокопоставленные дипломаты и спонсоры. Напомним, что 40% соревнований в Токио пройдут без зрителей.
Ограничения могут касаться и закрытия Игр.
Ожидается, что пять заинтересованных сторон: правительство Японии, оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, столичное правительство, МОК и Международный паралимпийский комитет – встретятся 8 июля и примут решение по этому вопросу.
Новости по теме
Эскизы купальников пришлось изменить из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
За Японией сохраняется право усилить эти ограничения, вплоть до полного запрета на посещение стадионов.
В оргкомитете также заявили, что планируют раздавать презервативы участникам не во время их пребывания в деревне, а после их отъезда.