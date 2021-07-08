Шмыгаль озвучил шаги по борьбе с теневой экономикой

Приватизация, реформа корпоративного управления, диджитализация и судебная реформа являются главными мерами по борьбе с теневой экономикой в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал реформу корпоративного управления, приватизацию неэффективных госпредприятий и диджитализацию одними из главных шагов в борьбе государства с теневой экономикой. Об этом он рассказал в четверг, 8 июля, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Литве по итогам Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, одним из механизмов преодоления теневой экономики является корпоративная реформа и приватизация, в ходе которой неэффективные госпредприятия передаются в акционерную и частную форму управления.

«В этом году парламент разблокировал «большую» приватизацию. В прошлом году мы имели успешный опыт «малой» приватизации, превысив, несмотря на пандемию, планы и ожидания», – отметил Шмыгаль.

Второй важный шаг, по словам главы правительства, – это максимальная диджитализация отношений государства с бизнесом и гражданами. Планируется, что до конца года все государственные и общественные услуги будут переведены в цифровой формат, который предотвращает коррупцию.

Также, по словам Шмыгаля, большую роль в преодолении теневой экономики выполняет реформа судебной системы, а также развитие инфраструктуры антикоррупционных органов.

«Кроме этого, есть еще ряд мероприятий, которые осуществляются Украиной. Это законопроект о реформе СБУ, разделение налоговой и таможни на два разных юридических лица, внедрение рискоориентированных систем», – сказал премьер-министр.

Он добавил, что есть еще внушительный перечень реформ и мероприятий, которые помогут побороть теневую экономику.

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