Макгрегор сломал ногу во время боя

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера свой третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец в стал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.

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