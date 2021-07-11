Макгрегор сломал ногу во время боя
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.
В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264.
В главном событии вечера свой третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.
Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец в стал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.
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Дастин Порье добыл победу над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Заявление об этом ирландский боец смешанного стиля (MMA) сделал в своем Twitter. Ранее он два раза объявлял о завершении карьеры.
На турнире по смешанным единоборствам UFC 246 в Лас-Вегасе 31-летний ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.