НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
09:12 11 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макгрегор сломал ногу во время боя

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264.

В главном событии вечера свой третий поединок провели американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор.

Порье уверенно забрал себе первый раунд, проведя тейкдаун и обработав Макгрегора в партере. Несмотря на это ирландец в стал, но за секунды до окончания раунда сломал ногу, и рефери остановил бой, присудив победу американцу.

Источник:
Тэги: смешанные единоборства, Конор Макгрегор
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Американец Порье нокаутировал Макгрегора

Дастин Порье добыл победу над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

Конор Макгрегор опять объявил о завершении карьеры

Заявление об этом ирландский боец смешанного стиля (MMA) сделал в своем Twitter. Ранее он два раза объявлял о завершении карьеры.

Макгрегор за 40 секунд вошел в историю

На турнире по смешанным единоборствам UFC 246 в Лас-Вегасе 31-летний ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com