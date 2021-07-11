Украинская прыгунья выиграла «золото» на молодежном чемпионате Европы

Ярослава Магучих победила на молодежном Чемпионате Европы по легкой атлетике в эстонском Таллинне.

Отмечается, что в дисциплине прыжки в высоту украинка первая взяла высоту в два метра, установив рекорд континентального первенства среди молодежи.

Магучих все попытки выполнила с первого раза — она брала высоту 185 см, 189 см, 195 см и 200 см.

Магучих прежде побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).

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