В Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины

Будут задействованы военные из 15 стран, включая Украину. Учения предусматривают упражнения подразделений с боевыми стрельбами в составе батальонов.

В Грузии с 26 июля по 6 августа пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021 с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 15 стран. В учениях примет участие и Украина, сообщается на сайте Европейского командования ВС США.

В мероприятии будут задействованы военные из Грузии, США, Канады, Великобритании, Германии, Турции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, Румынии, Азербайджана, Испании.

Около 700 участников являются военнослужащими США, около 1,6 тысячи – грузинскими военными приблизительно 250 – представителями других стран-участниц.

Учения предусматривают общие упражнения многонациональных подразделений с боевыми стрельбами в составе батальонов.

Agile Spirit 2021 повышает готовность и оперативную совместимость сил США, Грузии, союзников и региональных партнеров.

Это десятые учения Agile Spirit. Впервые проведенные в Грузии в 2011 году, Agile Spirit стали ежегодными учениями морских пехотинцев США в Европе, которые проходили между вооруженными силами США и Грузии.

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