В НАН Украины инициируют опрос о переходе на латиницу

Институт языкознания имени А.А.Потебни НАН Украины инициировал дискуссию о переходе с кириллической на латинскую азбуку.

Опрос обнародован на странице института в Facebook по случаю 130-летия со дня рождения украинского писателя Сергея Пилипенко, который в 1920-х годах выступил с такой идеей.

Институт языкознания напомнил, что Пилипенко в журнале «Красный путь» опубликовал статью «Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt’sja cijeju spravoju».

«Авторская аргументация такова. Унификация алфавитов – дело неизбежное и произойдет в недалеком будущем. Человечество будет писать одинаково, чтобы меньше тратить время на ознакомление с другими языками. Рано или поздно возникнет единый интернациональный язык, а пользование отличным письмом является, по сути, актом национального отгораживания, препятствием для ознакомления с интернациональной культурой. Именно поэтому следует ввести латинский алфавит, приспособив его к специфическим звукам украинского языка», – говорится в сообщении.

Институт языкознания завершает свою заметку вопросом: «А поддерживаете ли латинизацию вы?»

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