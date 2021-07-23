Президент наградил 12-летнюю украинку, которая спасла детей во время наводнения
Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на официальном сайте главы государства.
Татьяну Тулайдан из Закарпатья наградили медалью «За спасенную жизнь».
Девочка спасла своего семилетнего брата и еще трех соседских детей от наводнения.
Инцидент произошел в поселке Ясиня на Раховщине.
Когда вода начала заливать двор и дом, девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак.
Новости по теме
В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в здание отеля, сообщает региональное управление ГСЧС.
Количество погибших в связи с паводками на западе Германии, вызванными сильными ливнями, возросло до минимум 42 человек.
Разрушенный пост на Прикарпатье торжественно открыли после длительного ремонта в 2015 году.