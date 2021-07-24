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17:00 24 Июля 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Литве дефицит колючей проволоки из-за укрепления границы с Беларусью

Из-за нехватки колючей проволоки в Литве остановилось строительство стены на границе с Беларусью.

В Литве приостановилось строительство стены на границе с Беларусью из-за отсутствия колючей проволоки. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ERR.

Правительство Литвы обратилось в другие страны.

«Все имеющиеся в армии Литвы запасы колючей проволоки потрачены, и сейчас ожидаются запасы из других стран», – сказал министр.

Правительству пришлось обратиться за мировой помощью для продолжения укрепления государства. Польша не дала согласия на поставки колючей проволоки.

«Ближайшая страна – Польша, но Польше колючая проволока нужна в первую очередь для собственной границы. В настоящее время ведутся переговоры с Данией и Словенией, и рассматривается возможность получения колючей проволоки в качестве пожертвования. Заграждение должно быть построено на участке границы длиною в 550 километров», – сказано в сообщении.

Европейский союз готов оказать Литве денежную помощь в этом вопросе.

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Тэги: Литва, граница, колючая проволока, белаурсь
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