В Польше автобус с украинцами попал в ДТП
Женщина-водитель Nissan Qashqai, пребывая в нетрезвом состоянии, въехала в микроавтобус Volkswagen Transporter.
В Лодзинском воеводстве Польши, у города Радомска, автобус с украинцами попал в ДТП.
Женщина-водитель Nissan Qashqai, пребывая в нетрезвом состоянии, въехала в микроавтобус Volkswagen Transporter.
В результате аварии девять пассажиров последнего, семь украинцев и двое поляков, были госпитализированы. Вскоре один из украинцев умер.
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