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04:21 25 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

Женщина-водитель Nissan Qashqai, пребывая в нетрезвом состоянии, въехала в микроавтобус Volkswagen Transporter.

В Лодзинском воеводстве Польши, у города Радомска, автобус с украинцами попал в ДТП.

Женщина-водитель Nissan Qashqai, пребывая в нетрезвом состоянии, въехала в микроавтобус Volkswagen Transporter.

В результате аварии девять пассажиров последнего, семь украинцев и двое поляков, были госпитализированы. Вскоре один из украинцев умер.

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Тэги: Польша, смертельное ДТП
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