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18:00 26 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси бело-красно-белый флаг намерены признать экстремистским

Генпрокуратура готовит необходимые материалы по этому поводу, с которыми планирует обратиться в Верховный суд.

В Беларуси готовят материалы для признания бело-красно-белой символики экстремистской. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед, передает госагентство БелТА.

«Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой», – сказал Швед.

По мнению прокуратуры, бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как элемент униформы.

Как известно, в Беларуси с прошлого года проходят протесты против итогов выборов президента. Участники акций протеста использовали в качестве оппозиционной символики бело-красно-белый флаг. В 1991-1995 годах он был государственным.

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Тэги: беларусь, флаг, экстремизм
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