Вопрос тарифов на электроэнергию решат на СНБО

С 1 августа сюрпризов с тарифами на электроэнергию для населения не будет, заверил президент.

Вопрос тарифов на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании СНБО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в среду, 28 июля.

«Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе», – отметил Зеленский.

Президент сообщил, что попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, «чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет».

«Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижения цены на электроэнергию для этих категорий населения», – добавил Зеленский.

Тем временем, в повестке заседания правительства вынесено постановление о продлении действующего тарифа на электроэнергию еще на месяц – до сентября.