Букмекерские конторы Украины – ТОП-5 лучших компаний

Выбирай лучшие букмекерские конторы Украины, проходи регистрацию и делай ставки на любимый вид спорта. БК с разнообразными ставками, достоверной трансляцией и мобильным приложением

Рейтинг букмекерских контор Украины поможет начинающему беттеру выбрать подходящую компанию. Рейтинг составляется независимыми экспертами, которые учитывают такие важные характеристики, как представленные коэффициенты, количество спортивных или неспортивных событий, скорость вывода средств, наличие бонусов и других привилегий для пользователей. Ознакомиться с полным перечнем проверенных БК можно на сайте https://favoritsport.com.ua/top-bk. Выбрав компанию из представленных БК, беттер может сделать правильный прогноз и быстро получить свой выигрыш.

Правила выбора лучших контор

Лучшие букмекерские конторы Украины предлагают беттерам выгодные условия, благодаря чему пользуются особой популярностью. Выбирая компанию, рекомендуется обращать внимание на такие характеристики:

Разнообразие ставок – чем больше различных ставок предлагает компания, тем выгоднее игроку. Посетитель может делать ставки на спорт (футбол, хоккей, волейбол), виртуальный спорт и киберспорт.

Достоверную трансляцию результатов – БК должна предлагать Live-трансляции. Они позволяют делать ставки по ходу спортивного события. В таком случае, игроку важно знать оперативную и достоверную информацию.

Наличие мобильного приложения – оно скачивается на смартфон и другой современный гаджет. Букмекерские конторы Украины позволяют делать прогнозы с мобильного устройства.

Простоту и функционал официального сайта – контора должна радовать простым интерфейсом, чтобы каждый новичок мог быстро освоиться и создать профиль на сайте.

Бонусную программу – для привлечения новых пользователей разработчики БК часто устраивают акции и начисляют интересные бонусы, которые позволяют сделать первые ставки с минимальными рисками.

ТОП-5 лучших букмекерских контор

В рейтинге лучших БК представлены такие компании:

Название компании Особенности Фаворит Работает с 1999 года, предлагает игрокам максимально выгодные условия. Здесь углубленная и широкая роспись на спорт и другие события, делать ставки можно в prematch и live. БК предлагает ставку без риска и 100% бонус на первый депозит. Украинская букмекерская контора раздает фрибеты с оптимальными условиями отыгрыша. ПинАп БК функционирует с 2016 года, имеет лицензию и поддерживает разные платежные системы. Новым и постоянным посетителям представлены акции, участники программа лояльности могут собирать пинкоины. В экспресс беттер может добавить 30 событий и скачать приложение на свой девайс. ФанСпорт Компания функционирует с 2016 года, предлагает бонусную программу, которая постоянно обновляется. В классической линии представлено большое количество спортивных, виртуальных дисциплин. Компания предлагает функцию страхования пари от проигрыша. БетВинер Букмекерская контора работает онлайн с 2018 года. Ее сайт переведен на разные языки, в том числе есть украинский. Используя промокод, новичок может получить бонус в размере 100%. Благодаря поддержке цифровых монет, пользователь может анонимно пополнять свой счет. ПариМатч Компания функционирует с 2007 года. Здесь представлена широкая роспись, интересная бонусная программа, принимается гривна и поддерживаются разные платежные системы. Вип-клиенты и именинники получают подарки и бонусы с низким вейджером. В случае правильного прогноза беттер получит свой выигрыш в течение 3 дней.

Букмекерские конторы в Украине, представленные в рейтинге, предлагают беттерам заключить пари с низкой маржей. Они радуют стремительной регистрацией, простым интерфейсом официального сайта, интересными бонусами и массой других предложений для привлечения новых посетителей. Сделать ставку можно только реальными деньгами, поэтому посетителю сайта необходимо пройти регистрацию и пополнить свой счет.