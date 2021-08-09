Запорожский журналист заявляет об угрозах со стороны водочного магната Черняка

Анонимный телеграм-канал «Черный Квартал» сообщает о конфликте бизнесмена и руководителя холдинга Global Spirits Евгения Черняка с запорожским журналистом Владиславом Грабовским.

Журналист проводил расследование относительно финансирования Евгением Черняком «ЛДНР» и даже обратился за помощью к властям США.

Грабовский заподозрил, что Черняк, владея заводом «Крымский винный дом», входящий в структуру холдинга, который находится в Крыму в городе Феодосия, поставляет алкогольную продукцию в самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР». Алкогольная продукция, по версии Грабовского, поступает на оккупированные территории с акцизными марками самопровозглашенных республик, из чего журналист делает вывод, что оплата налогов поступает в казну «ЛДНР».

«Черный Квартал» утверждает, что в связи с профессиональной деятельность Грабовского, ему неоднократно угрожали: нападали, вскрывали квартиру для того, чтобы забрать носители с секретными данными и запугивали – под подъездом он однажды нашел гроб со своим фото.

В СБУ не горят желанием копать относительно вероятной неуплаты налогов компаниями, которые связаны с Черняком, из-за истечения срока давности. Потому журналист обратился в американское посольство, поскольку Черняк, по его предположению, может хранить «средства» в США и Швейцарии, а это может привлечь внимание спецслужб США.

В Запорожье возбудили уголовные дела по ст. 171 УК Украины о препятствовании журналистской деятельности. Позже и СБУ обратила на это внимание, и тоже, в свою очередь, открыла уголовное дело по ст. 258-5 УК Украины о «финансировании терроризма».

Это подтверждают и данные издания «Повінь», опубликовавшего бутылки спиртного производства холдинга Черняка с акцизными марками псевдореспублик.

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