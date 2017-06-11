В Пакистане 8-летнего мальчика посадили в тюрьму за богохульство

Мальчик-индус стал самым молодым человеком в стране, которого когда-либо обвиняли в богохульстве. Семья мальчика скрывается.

Многие представители индуистской общины в районе Рахим Яр Хан покинули дома после того, как толпа мусульман напала на индуистский храм после освобождения мальчика под залог на прошлой неделе. В этот район бросили войска, чтобы подавить беспорядки. В субботу 20 человек арестовали в связи с нападением на храм. Об этом пишет The Guardian.

Мальчика обвиняют в том, что в прошлом месяце он умышленно помочился на ковер в библиотеке медресе, где хранились религиозные книги. Обвинения в богохульстве могут повлечь за собой смертную казнь.

«Мальчик даже не подозревает о таких проблемах как богохульство. Он до сих пор не понимает, в чем его преступление и почему его держали в тюрьме неделю. Мы покинули магазины, дома и убежали. Вся община напугана, и мы опасаемся реакции. Не хотим возвращаться в эту область. Не видим, что будут предприняты действия против виновных или для защиты проживающих здесь меньшинств», – сказал член семьи мальчика.

Обвинения в богохульстве, выдвинутые против ребенка, шокировали экспертов по правам человека. Они считают это беспрецедентным. Никому столь молодому никогда не предъявляли обвинения в богохульстве в Пакистане.

Тэги: Пакистан, богохульство