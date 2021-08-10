Дружина ексрегіонала Пєхова переховується на Кіпрі через податковий борг у 45 мільйонів

Державна фіскальна служба оголосила у розшук дружину ексрегіонала Володимира Пєхова Лесю Софієнко. Її розшукують за несплату податків.

З інформації Єдиного реєстру боржників відомо: щодо Лесі Степанівни відкрито виконавче провадження, яке перебуває на виконанні відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).

Цивільна дружина ексрегіонала Володимира Пєхова Леся Софієнко 20 років приховувала свої багатомільйонні статки від держави та не сплачувала податки у бюджет. Тепер її розшукує фіскальна служба.

«Поставити у цій історії остаточну крапку не дає лише одна обставина: відчувши небезпеку, Леся Софієнко залишила Україну, як і її чоловік-ексрегіонал. Як стало відомо, скандальна парочка переховується від правосуддя на Кіпрі: за інформацією журналістів, подружжя володіє на острові елітною віллою. Крім того, пані Леся з 2010 року має вид на постійне проживання у Німеччині», — повідомляють журналісти.

Дружина ексрегіонала Леся Софієнко заборгувала 45 млн гривень податків державі. Державна фіскальна служба отримала право стягнути з боржниці кошти, але служби МВС насамперед повинні знайти її.