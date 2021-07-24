Протасевич назвал протесты в Беларуси «попыткой госпереворота»

Роман Протасевич, которого удерживают белорусские силовики, в интервью российскому агентству, признался в причастности к «госперевороту».

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого удерживают белорусские силовики, заявил о своей причастности к «попытке госпереворота» в Беларуси. Об этом он сказал в интервью RT в среду, 11 августа.

«Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, к чему позже, и в том числе сейчас, приходит оппозиция. Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы. Которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», – ответил Протасевич на вопрос, считает ли он себя «соавтором» попытки революции.

Также Протасевич сказал, что находился в батальоне Азов, так как хотел поработать военным фотографом.

«Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы, и даже после, я хотел работать, в том числе, как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание в Украину, в «Азов» было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф. При этом подразделении…», – пояснил удерживаемый белорусский оппозиционер.

В то же время он назвал обвинения со стороны так называемой «ЛНР» о том, что он кого-то убивал откровенным бредом.

«Я не знаю, если честно, в чём они убедились. Заявления они делали совсем какие-то пространные. С учётом того, сколько оттуда звучало вообще по-настоящему каких-то бредовых заявлений, о том, что я там чуть ли не сафари на людей устраивал, за какие-то суммы, что, естественно, является откровенным бредом», – подчеркнул Протасевич.

«Более того, я на территории «ЛНР» даже ни разу и не был. Поэтому, я думаю, лучше вопросы эти им задавать. А в том, что касается остальных аспектов, во-первых, я уже неоднократно сотрудничал со следствием. И давайте будем начистоту. Если бы ко мне были какие-то вопросы по этой линии, я бы наверняка и здесь не сидел, и обвинения бы у меня были совсем другие. К тому же, понимаете, это инцидент, который был… я вернулся ещё в конце 2015 года. И после этого у меня были и обыски, и встречи с тем же ГУБОПиКом (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – ред.) и так далее. Честно скажу, мне было несколько странно наблюдать за тем, что просто пропаганда во многом использовала вот этот негативный образ. Хотя все прекрасно понимали, что, если бы ко мне были вопросы по этой части, то я бы сел ещё тогда, в 2015, в 2016 году», – подытожил Протасевич.

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