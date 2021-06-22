Стала известна продолжительность жизни украинцев

В Украине за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни граждан выросла – более чем на год.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, а для женщин – 76,22 лет. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Как отмети в ведомстве, в Украине продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 год. Для мужчин – 66,92 лет, для женщин – 76,98 лет.

Также сообщается, что за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни граждан выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 – для мужчин и 74,82 – для женщин).

Добавим, что за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине вырос отток населения. Страну с января по июнь покинули 186,5 тысяч человек. Это почти на 27 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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