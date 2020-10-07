На Сумщине нашли мальчика, потерявшегося в лесу

В Сумской области нашли семилетнего Богдана, пропавшего в лесу во время сбора ягод бузины.

Богдан 2014 года рождения исчез в пятницу около 19.40 вблизи сел Шкуратовка возле города Белополье.

На поиски ребенка были привлечены работники подразделений Национальной полиции, ГСЧС, Нацгвардии, вертолет Госпогранслужбы и волонтеры.

В 17:11 ребенка нашли в удовлетворительном состоянии.

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