НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
02:11 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Сумщине нашли мальчика, потерявшегося в лесу

В Сумской области нашли семилетнего Богдана, пропавшего в лесу во время сбора ягод бузины.

Богдан 2014 года рождения исчез в пятницу около 19.40 вблизи сел Шкуратовка возле города Белополье.

На поиски ребенка были привлечены работники подразделений Национальной полиции, ГСЧС, Нацгвардии, вертолет Госпогранслужбы и волонтеры.

В 17:11 ребенка нашли в удовлетворительном состоянии.

Источник:
Тэги: мальчик, лес
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.10.2020 12:00
На Луганщине тушат последний очаг пожара
ТОР
22.06.2020 12:16
В Чернобыльской зоне новый лесной пожар
ТОР
30.05.2020 20:41
Жена убитого мастера леса потребовала для душегубов пожизненного срока
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com