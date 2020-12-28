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06:16 27 Августа 2021 0 Комментарии
Киевское «Динамо» узнало соперников по Лиге чемпионов
В Стамбуле (Турция) состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки киевское «Динамо» попало в группу Е вместе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».
Своим мнением об итогах жеребьевки поделился президент клуба Игорь Суркис.
«Такие группы принято называть «группами смерти», но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское «Динамо» имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате», – сказал он.
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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Динамо Киев
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