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01:52 30 Августа 2021 0 Комментарии
Сборная России стала победителем ЧМ по пляжному футболу
Чемпионат мира проходил в московских «Лужниках». До этого сборная России становилась чемпионом в 2011 и 2013 годах.
Сборная России по пляжному футболу выиграла финал чемпионата мира.
Матч Россия – Япония завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.
Чемпионат мира проходил с 19 по 29 августа в московских «Лужниках». До этого сборная России становилась чемпионом в 2011 и 2013 годах.
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Тэги: Россия, пляжный футбол
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