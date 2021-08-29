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Главная » Мир » Спорт
01:52 30 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная России стала победителем ЧМ по пляжному футболу

Чемпионат мира проходил в московских «Лужниках». До этого сборная России становилась чемпионом в 2011 и 2013 годах.

Сборная России по пляжному футболу выиграла финал чемпионата мира.

Матч Россия – Япония завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.

Чемпионат мира проходил с 19 по 29 августа в московских «Лужниках». До этого сборная России становилась чемпионом в 2011 и 2013 годах.

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Тэги: Россия, пляжный футбол
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