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00:24 11 Сентября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике

Профессор французской школы бизнеса Монпелье Павел Блавацкий получил Шнобелевскую премию за любопытное «открытие».

Как отмечает The Times, сканируя фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, Блавацкий обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

К работе в школе бизнеса Монпелье Блавацкий преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и был профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия). Также он работал доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария).

Блавацкий защитил докторскую диссертацию по экономике в Карловом университете в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете. На его странице в Facebook указано, что Блаватский вырос во Львове и ранее также учился во Львовском Национальном университете им. Ивана Франка.

Шнобелевская, или Игнобелевская премия – это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем размышления”.

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Тэги: Шнобелевская премия
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