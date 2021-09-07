Под Харьковом утонул автобус с парнем и девушкой

Микроавтобус с парнем и девушкой съехал в воду и быстро пошел ко дну. На месте работают спасатели.

Под Харьковом в поселке Безлюдовка утонула молодая пара. Об этом в субботу, 11 сентября, пишет ХС Харьков.

Как сообщил Телеграм-канал, в то время, как авто ушло под воду, молодые люди в салоне микроавтобуса находились на заднем сидении.

«Предварительно машина стояла у берега, парень с девушкой находились на заднем сиденьи. В этот момент автомобиль сорвался и съехал в воду. Тела из воды пока достать не удалось», – сказали спасатели.

Информацию об инциденте также подтверждает Телеграм-канал «Типичный Харьков».

«На Безлюдовке утонул автобус с людьми. По предварительной информации, парень с девушкой занимались любовью в Газели, стоявшей на берегу. После чего машина ушла под воду. Оба погибли», – сказано в сообщении.

Сайту 057.ua в пресс-службе ГСЧС области подтвердили инцидент в Безлюдовке, сообщив, что на месте работают спасатели и пытаются достать авто из водоема.

До этого сообщалось, что на Черниговщине двух человек убило током в озере. Медики около часа реанимировали обоих утонувших, но безрезультатно. Открыто уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

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