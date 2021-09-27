В оранжевой зоне почти половина Украины

Оранжевый список пополнился Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской областью, а Закарпатская вернулась в желтый список.

Число регионов в оранжевой зоне эпидемической опасности карантина за сутки выросло с восьми до 11. Об этом в среду, 6 октября, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, оранжевой зоне из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона зеленой зоны – не более 50% больных) соответствуют:

Винницкая область – 50,8%;

Ровенская область – 64,9%;

Херсонская область – 52,8%;

Хмельницкая область – 51,0%.

В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона зеленой зоны – ≤60 на 100 тысяч населения) фиксируют в:

Днепропетровской области – 61,2;

Харьковской области – 76,6;

Черновицкой области – 69,2.

Из-за загруженности коек с кислородом оранжевой зоне соответствуют:

Донецкая область – 67,1%;

Запорожская область – 65,6%.

Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона зеленой зоны – ≤20%) оранжевой зоне также соответствуют:

Житомирская область – 21,1%;

Сумская область – 21,8%.

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