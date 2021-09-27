В оранжевой зоне почти половина Украины
Оранжевый список пополнился Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской областью, а Закарпатская вернулась в желтый список.
Число регионов в оранжевой зоне эпидемической опасности карантина за сутки выросло с восьми до 11. Об этом в среду, 6 октября, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, оранжевой зоне из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона зеленой зоны – не более 50% больных) соответствуют:
Винницкая область – 50,8%;
Ровенская область – 64,9%;
Херсонская область – 52,8%;
Хмельницкая область – 51,0%.
В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона зеленой зоны – ≤60 на 100 тысяч населения) фиксируют в:
Днепропетровской области – 61,2;
Харьковской области – 76,6;
Черновицкой области – 69,2.
Из-за загруженности коек с кислородом оранжевой зоне соответствуют:
Донецкая область – 67,1%;
Запорожская область – 65,6%.
Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона зеленой зоны – ≤20%) оранжевой зоне также соответствуют:
Житомирская область – 21,1%;
Сумская область – 21,8%.