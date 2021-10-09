Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Ренат Кузьмин. Он уточнил, что это произошло около полудня 11 октября.

По мнению политика, суд не может изменить меру пресечения на более тяжелую из-за того, что Медведчук уже находится на домашнем аресте и не нарушает его.

“Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?” – написал Кузьмин.

Он также напомнил, что СНБО наложила санкции на Медведчука и заморозила его любые финансовые операции. По мнению нардепа, невозможно внести такую огромную сумму залога уже потому, что банк не примет такой платеж из-за санкций.

И все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберёт нужную сумму: банк прост не примет платёж из-за запрета СНБО.

Кузьмин также предложил поинтересоваться у президента Украины Владимира Зеленского, так ли выглядит та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям.

Напомним, Виктору Медведчуку вручили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о срыве контракта с ЮАР по поставкам угля в Украину и заключении соответствующих договоров с террористическими формированиями «ДНР» и «ЛНР».

Ранее Власти сообщали, что Печерский районный суд Киева избрал народному депутату из фракции ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля, а затем продлил до 31 октября.

Источник:

Тэги: Виктор Медведчук