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14:44 12 Октября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп

Сеть аптек АНЦ поверглась атаке хакеров в результате чего взломана система информационной защиты компании, а хакеры требуют выкуп для возобновления работы аптек.

Об этом сообщил генеральный директор холдинга сети аптек АНЦ Николай Щербина. Он отметил, что выкуп хакерам платить не будут.

Хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за возобновление работы аптек в прежнем режиме.

«Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу», – сообщает Николай Щербина.

Гендиректор отметил, что над возобновлением работы аптек работают специалисты, а выкуп хакерам платить не будут. По его словам, на восстановление инфраструктуры может уйти несколько дней.

Как ранее сообщали Власти, украинский хакер получил тюремный срок в США.

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Тэги: Хакеры, аптеки, анц, щербина
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