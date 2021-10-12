Слуги хотят исключить Третьякову из фракции после высказываний о смерти Полякова

Депутат от “Слуги народа” Людмила Буймистер направила руководству партии обращение с требованием немедленно рассмотреть вопрос об исключении Галины Третьяковой из фракции и снятии с должности главы комитета Верховной Рады.

Слуги требуют исключить Третьякову из фракции



Скрины документа Буймистр выложила в Facebook. Депутат назвала высказывания Третьяковой о смерти Полякова недопустимыми и аморальными.

“Это ужасная трагедия для всех и поэтому, когда во время траура народный депутат Украины Третьякова Галина позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти Антона Полякова, ее слова вызвали волну возмущения”, – написала Буймистр.

Поэтому она направила своему партийному руководству депутатское обращение с требованием немедленно вынести на повестку дня ближайшего заседания фракции и съезда партии вопрос об исключении Третьяковой из фракции и политсовета партии.

Кроме того Буймистр настаивает на инициировании процесса снятия Третьяковой с поста главы парламентского комитета по вопросам социальной политики.

Напомним, комментируя смерть Полякова, Третьякова в партийном чате написала: «Как по мне, это минус один враг. Засим все хорошо. Расследование должно быть».

После этого она опубликовала еще одно сообщение: «И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа».

Ранее Власти писали, что после высказываний Третьяковой все председатели фракций, кроме “Слуги народа”, подписались за отзыв ее с должности главы комитета.

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