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14:58 12 Октября 2021 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

Слуги хотят исключить Третьякову из фракции после высказываний о смерти Полякова

Депутат от “Слуги народа” Людмила Буймистер направила руководству партии обращение с требованием немедленно рассмотреть вопрос об исключении Галины Третьяковой из фракции и снятии с должности главы комитета Верховной Рады.

Слуги требуют исключить Третьякову из фракции

Скрины документа Буймистр выложила в Facebook. Депутат назвала высказывания Третьяковой о смерти Полякова недопустимыми и аморальными.

“Это ужасная трагедия для всех и поэтому, когда во время траура народный депутат Украины Третьякова Галина позволила себе недопустимые и аморальные высказывания о смерти Антона Полякова, ее слова вызвали волну возмущения”, – написала Буймистр.

Поэтому она направила своему партийному руководству депутатское обращение с требованием немедленно вынести на повестку дня ближайшего заседания фракции и съезда партии вопрос об исключении Третьяковой из фракции и политсовета партии.

Кроме того Буймистр настаивает на инициировании процесса снятия Третьяковой с поста главы парламентского комитета по вопросам социальной политики.

Напомним, комментируя смерть Полякова, Третьякова в партийном чате написала: «Как по мне, это минус один враг. Засим все хорошо. Расследование должно быть».

После этого она опубликовала еще одно сообщение: «И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа».

Буймистр братилась к партийному руководству

Буймистр братилась к партийному руководству

Буймистр требует исключить Третьякову из фракции

Буймистр требует исключить Третьякову из фракции

Ранее Власти писали, что после высказываний Третьяковой все председатели фракций, кроме “Слуги народа”, подписались за отзыв ее с должности главы комитета.

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Тэги: слуга народа, Галина Третьякова
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