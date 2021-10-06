Еще три области Украины отвечают “красным” критериям

Критериям “красного” уровня эпидемической опасности соответствует уже несколько областей Украины, но решений комиссии по ТЭБ и ЧС по ним пока нет.

Еще три области могут стать



Индикативные данные определения уровней эпидемической опасности опубликованы на сайте Минздрава. Помимо Херсонской области, критериям “красной зоны соответствуют Донецкая, Одесская и Сумская.

В Донецкой и Одесской области в течение последних трех дней фиксируется превышение уровня госпитализаций и загрузки коек с кислородом, а в Сумской – превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, а также уровень госпитализации.

Напомним, регион становится “красным”, если на его территории в течении трех дней наблюдается два и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Ранее Власти сообщали, что по состоянию на 12 октября за сутки в Украине умерло от коронавируса 352 человека, что является четвертым показателем в мире.

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