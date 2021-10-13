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14:00 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе

В Авдеевке возникло возгорание перегретого кокса на коксохимическом заводе.

На предприятии возникло возгорание перегретого кокса

Об этом сообщает ГСЧС.

В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. На предприятии возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 квадратных метров.

В 11:06 возгорание локализовали, а в 11:23 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 единиц техники.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек.

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Тэги: Донецкая область, пожар, ГСЧС
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