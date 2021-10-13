Главная » Украина » Происшествия
14:00 16 Октября 2021 0 Комментарии
В Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе
В Авдеевке возникло возгорание перегретого кокса на коксохимическом заводе.
На предприятии возникло возгорание перегретого кокса
Об этом сообщает ГСЧС.
В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. На предприятии возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 квадратных метров.
В 11:06 возгорание локализовали, а в 11:23 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 единиц техники.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек.
Источник:
Тэги: Донецкая область, пожар, ГСЧС
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Киеве из-за загоревшейся стиральной машины погиб человек
13.10.2021 13:11
ТОРВ Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности
24.07.2021 15:30
ТОРНа Днепропетровщине горит полигон бытовых отходов
10.05.2021 17:30