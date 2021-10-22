Укрзализныця открыла пункты бесплатной вакцинации от COVID-19 еще на трех вокзалах

Укрзализныця открыла пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде, а с 23 октября откроет в Ивано-Франковске.

Пункты вакцинации открыты еще в трех городах



Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Сделать прививку в этих пунктах могут бесплатно все желающие.

Укрзализныця добавила, что планирует и в дальнейшем продолжит открывать пункты вакцинации и тестирования на вокзалах украинских городов.

За первый день вакцинации на вокзалах сделали прививки около полтысячи человек.

Напомним, согласно новым правилам пассажирских перевозок, посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении «Дия»), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, сделанному не позже, чем за 72 часа до посадки в поезд.

Ранее Власти писали, что с четверга, 21 октября, на крупнейших железнодорожных вокзалах страны начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19.

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