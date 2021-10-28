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17:50 28 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с Infiniti в Харькове

Состояние троих пострадавших в результате ДТП В Харькове пассажиров автомобиля Infiniti стабильное, они находятся в медужреждениях города.

Пострадавшие в ДТП получают помощь медиков

Об этом сообщило местное издание Status Quo со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

Она сообщила, что 16-летнюю девочку переведут из больницы неотложной помощи в травматологическое отделение областной детской больницы. Она нуждается в помощи детского травматолога и дальнейшем наблюдении.

«Что касается состояния двоих 19-летних пострадавших в ДТП, также доставленных с места происшествия в больницу скорой помощи, то оно стабильное, лечение продолжается», — сообщила Горбунова-Рубан.

Она также добавила, что пока никто из родственников погибших или пострадавших за помощью в горсовет не обращался. Тем не менее, мэрия готова оказать материальную помощь в случае необходимости.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

  • Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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Тэги: Харьков, дтп
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