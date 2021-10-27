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01:33 29 Октября 2021 2 Комментарии
Роналду станет отцом в пятый раз: пара ждет двойню
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут близнецов, о чем футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Рады сообщить, что мы ждем двойню», - написала пара в Instagram.
Появление малышей ожидается через полгода, передает Quien.
«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви, мы с нетерпением ждем встречи с ними», – написала пара в Instagram.
Криштиану и Джорджина познакомились в 2106 году. Они воспитывают четверых детей: Криштиану-младший родился в 2010 году; близнецы Ева и Матео, родились в результате суррогатного материнства в 2017 году; Алана, их единственная общая биологическая дочь, родилась в том же году.
Ранее Власти писали, что Роналду установил очередной рекорд – забил голы на 66-ти стадионах мира.
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Тэги: Криштиану Роналду, дети, двойня
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