Роналду станет отцом в пятый раз: пара ждет двойню

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут близнецов, о чем футболист сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Рады сообщить, что мы ждем двойню», - написала пара в Instagram.



Появление малышей ожидается через полгода, передает Quien.

«Рады сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви, мы с нетерпением ждем встречи с ними», – написала пара в Instagram.

Криштиану и Джорджина познакомились в 2106 году. Они воспитывают четверых детей: Криштиану-младший родился в 2010 году; близнецы Ева и Матео, родились в результате суррогатного материнства в 2017 году; Алана, их единственная общая биологическая дочь, родилась в том же году.

Ранее Власти писали, что Роналду установил очередной рекорд – забил голы на 66-ти стадионах мира.

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