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07:45 01 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский с женой улетел в Великобританию, где выступит на конференции по климату

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.

Супруги Зеленские улетели в Великобританию

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава государства прилетел вместе с супругой Еленой.

«Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго», – сказано в сообщении.

Также в ОП отметили, что  Зеленский выступит на конференции в понедельник, 1 ноября.

Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч с лидерами других стран.

Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, климат
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