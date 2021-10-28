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06:49 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Приходит по 50-70 гривен: потерпевшая назвала суммы компенсации от Зайцевой за смертельное ДТП в Харькове

Виновники резонансного ДТП в Харькове в октябре 2017 года Елена Зайцева и Геннадий Дронов выплачивают потерпевшим по несколько десятков гривен в месяц.

Виновники ДТП выплачиваю потерпевшим по несколько десятков гривен в месяц

Об этом рассказала в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1 одна из потерпевших Оксана Евтеева.

«Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом”, – рассказала женщина.

Она предположила, что виновники жуткой аварии стали больше работать в местах заключения, поскольку готовятся к условно-досрочному освобождению.

Ранее Власти писали, что 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор фигурантам дела о смертельном ДТП Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Обвиняемые получили максимальное наказание – 10 лет лишения свободы

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Тэги: Харьков, дтп, Елена Зайцева
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