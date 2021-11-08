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10:04 10 Ноября 2021 641 Комментарии
Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Кличко не исключил объединения с Разумковым
О готовности к политическому альянсу Кличко рассказал в интервью Гордону.
«Готов ли я к объединению с Разумковым? Если будет возможность такого союза и это будет идти в плюс, я не исключаю», — сказал Кличко.
При этом он подчеркнул, что главное – чтобы личные амбиции не превышали интересов государства.
Ранее Власти писали, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.
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Тэги: Виталий Кличко, Дмитрий Разумков
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