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Главная » Украина » Политика
10:04 10 Ноября 2021 Просмотров 641   КомментариевКомментарии

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Кличко не исключил объединения с Разумковым

О готовности к политическому альянсу Кличко рассказал в интервью Гордону.

«Готов ли я к объединению с Разумковым? Если будет возможность такого союза и это будет идти в плюс, я не исключаю», — сказал Кличко.

При этом он подчеркнул, что главное – чтобы личные амбиции не превышали интересов государства.

Ранее Власти писали, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

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Тэги: Виталий Кличко, Дмитрий Разумков
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