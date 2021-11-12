В Укрэксиме аплодисментами и овациями встретили Тельбизова, который ломал руки журналистам

Восстановленного в должности директора департамента безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова сотрудники учреждения встретили, как героя – аплодисментами и овациями.

Игорь Тельбизов вернулся на работу, как герой



Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп Гео Лерос.

“Он не воевал на фронте, не спасал жизнь, он пытал журналистов, чтобы вытереть кассету с интервью председателя правления банка Мецгера (кум Елены Кравец из 95 квартала), отвечавшего на вопросы журналистов о финансировании государственным банком компаний, связанных с ОРДЛО”, – написал нардеп.

Он уточнил, что люди на балконах, которые приветствуют своего коллегу, – сотрудники головного офиса государственного банка.

“Им принципиально было вернуть этого урода именно таким образом, как героя банды, чтобы все знали, что любой произвол система будет покрывать!” – написал Лерос.

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По его словам, уволенный с должности председателя правления банка Евгений Мецгер продолжает ежедневно управлять банком из своего кабинета и ждет повышения связанного с президентской программой «Большое строительство».

“Слушайте спич Тельбизова, где он прямо передает поздравления от Мецгера, как от их монарха. Стыдно смотреть на сотрудников банка, которые одобряют насилие, как дикари!” – написал политик.

Ранее Власти писали, что участники нападения на журналистов программы “Схемы” восстановили в должностях в государственном “Укрэксимбанке”.