Сотрудников «Укрэксимбанка», напавших на журналистов, восстановили в должностях
Участники нападения на журналистов программы “Схемы” восстановили в должностях в государственном “Укрэксимбанке”.
Об этом сообщил в Telegram народный депутат Гео Лерос. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове.
“В должности в “Укрэксимбанке” восстановили Тельбизова, который ломал руки оператору программы «Схемы» и Осипова, который забежал в кабинет и чистил камеру (по имеющейся информации ожидает дальнейшего повышения)”, – написал Лерос.
По информации Радио Свобода, приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Ровно месяц назад, 11 октября, отстраненному тогда от должности Тельбизову суд избрал пресечения по делу о нападении на журналистов программы в виде личного обязательства.
Ранее Власти сообщали, что прокуратура направила в суд материалы дела о нападении должностных лиц государственного «Укрэксимбанка» на журналистов программы “Схемы” издания «Радио Свобода».