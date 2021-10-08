Сотрудников «Укрэксимбанка», напавших на журналистов, восстановили в должностях

Участники нападения на журналистов программы “Схемы” восстановили в должностях в государственном “Укрэксимбанке”.

Двух нападавших на журналистов "Схем" вернули на рабочие места



Об этом сообщил в Telegram народный депутат Гео Лерос. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове.

“В должности в “Укрэксимбанке” восстановили Тельбизова, который ломал руки оператору программы «Схемы» и Осипова, который забежал в кабинет и чистил камеру (по имеющейся информации ожидает дальнейшего повышения)”, – написал Лерос.

По информации Радио Свобода, приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.

Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Ровно месяц назад, 11 октября, отстраненному тогда от должности Тельбизову суд избрал пресечения по делу о нападении на журналистов программы в виде личного обязательства.

Ранее Власти сообщали, что прокуратура направила в суд материалы дела о нападении должностных лиц государственного «Укрэксимбанка» на журналистов программы “Схемы” издания «Радио Свобода».

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