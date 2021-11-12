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12:49 12 Ноября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Нардепа обвиняют в рейдерстве госпредприятия

Народного депутата избранного год назад по округу покойного нардепа Валерия Давиденко обвиняют в причастности к рейдерскому захвату госпредприятия.

Согласно опубликованной информации издания From-ua.com стало известно, что Анатолий Гунько может быть причастен к захвату урожая предприятия  Национальной академии аграрных наук Украины.

Как сообщает издание в начале октября ГП «ДГ «Ивановка», расположенное на избирательном округе действующего нардепа Гунько, захватили рейдеры во главе с азербайджанцем Гасановым Алаббасом Шахрияр Оглы! И не просто захватили, а под прикрытие силовиков собрали и вывезли с государственных полей зерна на 152 миллиона гривен.

Также в опубликованном материале сообщается, что зерно, вывозимое за пределы государственного предприятия, нигде не учитывалось и не отваживалось. Законный директор предприятия насчитал убытки на 152 миллиона гривен.

Согласно оперативным данным, зерно вывозили на элеваторы в Парафиевку, Большую Дочь и Нежин. Большую часть подсолнечника продали на Нежинский жиркомбинат. Деньги, полученные от сделки, разделили пополам между Гасановым Алаббасом Шахрияр Оглы и Анатолием Гунько.

Часть из них пошли на оплату услуг охранных фирм, руководства полиции, прокуратуры, юристов, нотариусов и судов.

Также издание утверждает, что это стало возможным, потому что за Гунько говорят силовики, на которых он оказывает влияние – прокуратура и полиция. Как только ситуация дошла до Киева, прокурор Черниговской области Сергей Василина собрал у себя нардепов, среди которых был и Гунько, получив для себя гарантии неприкосновенности.

Такие же гарантии получает и начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский, по команде которого спецназначители КОРД две недели жили в общежитии госпредприятия и помогали похищать фирме из Днепра ООО «ИК «ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА», владельцем которой является упомянутый выше азербайджанец, с полей ГП Ивановка» урожай.

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