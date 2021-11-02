В Афганистане в мечети перед молитвой прогремел взрыв: есть погибшие и раненые. Фото

Во время пятничной молитвы в мечети в районе Спин Гар провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и были ранены 12 человек.

В Афганистане снова прогремел взрыв в мечети



Об этом сообщила Al Jazeera. Ранее Кари Ханиф, официальный представитель правительства провинции Нангархар, подтвердил факт взрыва агентству Associated Press.

Атал Шинвари, житель этого района, сообщил агентству Reuters, что взрыв произошел примерно в 13:30 по местному времени (11:00 по Киеву).

Валли Мохаммед, местный старейшина и активист, что бомба, очевидно, была спрятана в громкоговорителе. По его словам, когда включили динамик, чтобы озвучить азан – призыв начать молитву – устройство взорвалось.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за теракт.

По информации ABC News, это уже третий крупный взрыв мечети в Афганистане за пять недель. Подобные инциденты происходили по пятницам в прошлом месяце, когда террористы-смертники и боевики ИГ взорвали прихожан-шиитов сначала в мечети в городе Кундуз, а затем в мечети в южном городе Кандагар.

Взрыв в эту пятницу был направлен против мусульман-суннитов в провинции, которая была на передовой в битве между группировкой «Исламское государство» и «Талибаном».

Ранее Власти пислаи, что в шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.

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