СБУ разоблачила десятки интернет-агентов спецслужб РФ

СБУ продолжает системно противодействовать информационно-подрывной деятельности российских спецслужб.

СБУ обнаружила десятки ботоферм



С начала года разоблачено более 30 вражеских интернет-агентов, 23 из них осуждены за преступления против госбезопасности Украины. Злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и нарушению территориальной целостности нашей страны.

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В ходе спецопераций нейтрализовано 12 ботоферм, организованных представителями спецслужб РФ. Их пропагандистская мощность составила более 60 тысяч аккаунтов.

По заданию своих кураторов вражеская агентура проводила специальные информационные операции для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. По материалам СБУ Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 187 физических и юридических лиц, которые создавали угрозы информационной и кибербезопасности нашего государства. Нейтрализована подрывная деятельность представителей более 30 коммерческих структур, созданных спецслужбами РФ для финансирования центров информационных диверсий против Украины.

Среди них – 3 российских платежных системы и аффилированные с ними компании.

Кроме того, СБУ установила хакеров всемирно известной группировки Armagedon. Ими оказались представители ФСБ РФ. Злоумышленники провели более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

В феврале этого года СБУ обезвредила масштабную агентурную сеть Главного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ. По заданию своих кураторов они распространяли через телеграмм-каналы публикации, направленные на распространение панических настроений и искусственное создание социального напряжения в разных регионах Украины.

Как ранее сообщали Власти, главарь палачей тюрьмы ДНР рассказал о пытках в «Изоляции».

Тэги: СБУ, боты, ботоферма