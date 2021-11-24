В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

В Киеве водитель BMW разогнался до рекордных 178 км/ч в черте города.

Показатели прибора TruCam



Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

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Несколько дней назад при патрулировании Киевского шоссе сотрудники полиции зафиксировали превышение скорости водителем автомобиля BMW.

Согласно приборам TruCam, авто нарушителя разогналось до рекордных 178 км/ч, в то время как на данном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

Инспекторы составили на водителя BMW протокол за нарушение скорости. Нарушитель заплатит штраф в размере 1700 гривен.

В полиции также напомнили, что по решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября до 1 апреля максимально разрешена скорость движения на дорогах Киева — 50 км/ч за исключением тех участков, где разрешенная скорость ниже.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, полиция, скорость, trucam