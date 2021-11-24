В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем
В Киеве водитель BMW разогнался до рекордных 178 км/ч в черте города.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
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Несколько дней назад при патрулировании Киевского шоссе сотрудники полиции зафиксировали превышение скорости водителем автомобиля BMW.
Согласно приборам TruCam, авто нарушителя разогналось до рекордных 178 км/ч, в то время как на данном участке дороги максимально разрешенная скорость составляет 50 км/ч.
Инспекторы составили на водителя BMW протокол за нарушение скорости. Нарушитель заплатит штраф в размере 1700 гривен.
В полиции также напомнили, что по решению Киевского городского совета, в период с 1 ноября до 1 апреля максимально разрешена скорость движения на дорогах Киева — 50 км/ч за исключением тех участков, где разрешенная скорость ниже.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах.