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01:34 30 Ноября 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Впервые в истории человеку установили напечатанный на 3D-принтере глаз

Он не вернет зрение — это протез. Но он реалистичнее традиционных аналогов и изготавливается в два-три раза быстрее.

Стив Верзе стал первым человеком в мире, у которого глаз был напечатан на 3D-принтере

Офтальмологическая клиника Moorfields Eye Hospital в Лондоне, объявила о своем уникальном пациенте, которому впервые в мире был установлен глаз, напечатанный на 3D-принтере, пишет CNN.

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Так, 47-летний Стив Верз, инженер из Хакни, восточный Лондон, 25 ноября «получил» новый левый глаз  и впервые опробовал его: это первый полностью цифровой протез глаза, созданный для пациента.

«Глаз более реалистичен, чем другие альтернативные решения, и предназначен для «более четкого определения и реальной глубины зрачка», – заявили в больнице.  «Другие глазные протезы состоят из радужной оболочки, нарисованной вручную на диске, который затем вставляется в глазницу. Однако их конструкция предотвращает попадание света на «всю глубину» глаза»,  – добавили в сообщении больницы.

Процедура не только выглядит более реалистичной, но и считается менее инвазивной. Для установки традиционного протезирования требуется слепок глазницы, в то время как при трехмерном протезировании глаза глазница сканируется в цифровом виде для создания детального изображения.

«Я пользуюсь протезом с 20 лет, и я всегда стеснялся этого», – цитируется Верзе в пресс-релизе. «Когда я выхожу из дома, я часто бросаю второй взгляд в зеркало, и мне не нравилось то, что я видел. Этот новый глаз выглядит фантастически, и, основанный на технологии цифровой 3D-печати, он будет только лучше и лучше», – добавил он.

В Moorfields Eye Hospital заявили, что 3D-печать может «вдвое сократить» время, необходимое для создания протеза глаза, с шести недель до двух или трех, и что скоро начнется клиническое испытание с участием большего числа пациентов.

Профессор Мандип Сагу, клинический руководитель проекта в Moorfields Eye Hospital и профессор офтальмологии и глазной онкологии Университетского колледжа Лондона, говоря об установке глаза, подчеркнул, как  он «взволнован» потенциалом нового метода разработки:

«Мы надеемся, что предстоящее клиническое испытание предоставит нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии и покажет, и какие изменения и динамику оно окажет для пациентов».

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Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Moorfields Eye Hospital, 3D-принтер глаз
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