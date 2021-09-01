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Главная » Мир » Политика
15:57 01 Декабря 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения на восток

Россия предлагает начать предметные переговоры о юридических гарантиях «нерасширения НАТО на восток».

Путин заявил о необходимости предметного диалога с США и НАТО

Как сообщило РБК, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Он подчеркнул, что хочет добиться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».

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Путин добавил, что в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».

Президент РФ подчеркнул, что речь идет именно о юридических гарантиях, потому что западные страны якобы не выполнили взятые на себя устные обязательства.

«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», – отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот.

Он также добавил, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.

Ранее Власти писали, что в Кремле назвали условие вторжения в Украину. Россия нападет на Украину, если страна попытается вступить в НАТО.

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Тэги: Россия, НАТО, США, Владимир Путин
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