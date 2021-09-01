Путин потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения на восток
Россия предлагает начать предметные переговоры о юридических гарантиях «нерасширения НАТО на восток».
Как сообщило РБК, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Он подчеркнул, что хочет добиться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности».
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Путин добавил, что в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».
Президент РФ подчеркнул, что речь идет именно о юридических гарантиях, потому что западные страны якобы не выполнили взятые на себя устные обязательства.
«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», – отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот.
Он также добавил, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.
Ранее Власти писали, что в Кремле назвали условие вторжения в Украину. Россия нападет на Украину, если страна попытается вступить в НАТО.