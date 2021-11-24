В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

«Госпереворот», которым пугал украинцев президент Владимир Зеленский, начался вчера, 1 декабря, в Киеве.

В акции участвовало от 2 до 10 тысяч человек



Но, судя по всему, ни Россия, ни Ринат Ахметов к нему отношения не имеют. Акции протеста организовали оппозиционеры из “Европейской солидарности”, “Нацкорпуса” и даже “Голоса”.

Планировавшиеся как несколько отдельных акций, они вдруг объединились в одну и вылились с масштабное вече на Майдане с последующим мирным походом к Офису президента.

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Главная часть мероприятия прошла там же, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан.

Митингующие держали в руках государственные флаги, флаги ОО «Справа громад», «Демократична сокира», «Национальный корпус» «Братья по оружию», партии «Европейская солидарность», плакаты с надписями “Україна зради не терпить”, “Досить зради”, “Тікай з ОП”, “Скоро сядеш”, “Кроти сліпі, народ — ні”.

Со сцены выступили глава партии «Голос» Кира Рудык, журналист Юрий Бутусов, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Участники акции неоднократно подчеркивали, что мероприятие мирное.

Несколько улиц правительственного квартала и Крещатик было перекрыто. Силовиков и спецтехники, в том числе автозаков, было очень много. Очевидно, что власть таки побаивалась повторения сценария 2013 и приготовилась наступить на теже грабли, что и Янукович. Официально, в центре столицы вечером было более 4,5 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии.

Количество же протестующих по разным оценкам колебалось от 2 до 10 тысяч.

По итогам часового вече на Майдане собравшиеся выдвинули свои требования к президенту, которые оформили в виде Меморандума. Его зачитал глава политической партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко.

От Зеленского потребовали:

уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;

распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы;

уйти в отставку.

Также Гудыменко объявил о создании Координационного совета оппозиции, куда предложил войти всем желающим политическим силам.

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С этого же момента оппозиционеры начали бессрочную кампанию за полную перезагрузку власти.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: майдан, акция протеста